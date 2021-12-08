在疫症面前 「自由」與「生命」如何平衡？

截至今年11月3日，全世界累計確診近2.5億人，死亡超過500萬人。這個死亡人數相當於美國洛杉磯和三藩市人口總和，也相當於1950年以來全世界死於戰爭的人數總和。

特別值得注意的是，新冠死亡病例的一半（即250萬）發生在最近八個月，這表明，接種疫苗以來新冠死亡人數上升得更快。這是否意味着接種新冠疫苗沒有作用？回答是否定的。雖然接種疫苗者患上新冠肺炎大有人在，但是未接種疫苗者的患病率比接種者高出許多倍，重症率和死亡率則更高。那麼，為什麼近來新冠死亡率卻有所上升？



政府疫情期間推出的特殊舉措，是否「加強了對社會的控制和對個人的支配」？（美聯社 ）

我們從新聞裏看到，世界各國疫情爆發以來，隔三差五地有人群或團體對政府實行的特殊措施舉行抗議聚會和示威遊行；此類事件尤其頻繁地發生在強調自由觀念的西方國家，並且成為新冠疫情在西方國家嚴重蔓延的重要原因。一個引人注目的事實是，在美國疫情仍然嚴重的今天，竟然有十多個州的州長帶頭反對拜登政府發布的關於接種疫苗的行政命令。

面對這種情況，一個尖鋭的政治哲學和道德哲學問題呈現在我們面前：何謂「自由」，何謂「幸福」，自由權和幸福權如何平衡？中國實行的「清零」政策受到不少批評和指摘，然而這些批評又站得住腳嗎？

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《從政治哲學視角看「清零」還是「與病毒共存」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第294期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港主流社會中的少數族裔：看不見的他者

怎樣的公務員學院？怎樣的公務員學院院長？

台海緊繃下的雙城論壇 柯文哲兩岸論述的突圍摸索

美國的台灣牌及中國的應對

Omicron牽動投資者神經 市場不必過於悲觀

乘區塊鏈熱潮而起 Web3.0在革誰的命？

解決「躺平」與「內捲」的方法是增加人生的選擇