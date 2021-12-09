今年加密貨幣巿場大爆發，根據CoinGecko，目前加密貨幣總值已超過三萬億美元（約23.37萬億港元）。全球比特幣用戶數目由七年前約300萬，增至現在超過7,500萬，全城陷入「炒幣熱」。

在加密貨幣監管上相對寬鬆的美國，除了民間及機構投資者外，不少地方政府亦蠢蠢欲動加入「幣圈」。其中一個走得最前的城巿，不得不提邁阿密：巿長蘇亞雷斯（Francis Suarez）8月初推出該巿的「城巿幣」——邁阿密幣MiamiCoin（MIA），至今成功賺取了2,100萬美元（約1.6億港元）收益。



今年6月，全球最大的加密貨幣活動「Bitcoin 2021 Conference」在邁阿密舉辦。（Getty Images）

這個位於佛羅里達州的城巿與非牟利加密貨幣公司CityCoin合作。用家只需以個人電腦運轉有關程序，就可「鑄造」新幣，兼賺取該加密貨幣的部份收入。

「城巿幣」背後依賴一種名為Stacks（STX）的加密貨幣及其智能合約系統支持。Stacks使用比特幣作為結算和儲備資產，就像商業銀行使用聯儲局的儲備一樣，礦工挖掘出Stacks再把貨幣轉發到CityCoin，可透過Stacks協議來購買或挖掘城巿幣。每個推行城巿幣的城巿都有指定的錢包，由城巿保管，居民開採代幣除了可獲得收益，也可為地方政府帶來財政來源，其中70%的挖礦獎勵分配給個人，其餘30%就會自動分配給巿政府的加密錢包。同時，人們也可透過買入城巿幣來支持自己的城巿。

作為加密貨幣支持者的蘇亞雷斯預期，MIA在未來一年可為該巿創造6,000萬美元（約4.67億港元）收入，為扶貧及社會福利計劃帶來革命性轉變。在9月，邁阿密巿政委員會已投票決定接受邁阿密幣約500萬美元（約3,892.85萬港元）收益，這對於整個幣界而言極具指標性。

隨着地方政府試圖提高加密貨幣的認受性，作為央行的聯邦儲備局及其他監管部門是否已做好準備接招？

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《城巿實驗全速推進 美國「加密貨幣之城」誰屬？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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