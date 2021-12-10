繼非同質化代幣（NFT）、元宇宙（metaverse）後，第三代互聯網（Web 3.0）近期成為最新的未來科技概念。自2000年代中期起，已有不少人開始想像和預言Web 2.0之後的模樣，當年在談論的概念有大數據（big data）、人工智能（AI）、物聯網（IoT）等。最近這一波Web 3.0所鼓吹的，則是一種建基於區塊鏈、以加密貨幣運作的下一代互聯網。



要試圖解釋Web 3.0是什麼並不容易，因為它的定義較為寬鬆。設立了三個相關投資基金的著名風投Andreesen Horowitz（a16z）把Web 3.0定義為「一組科技，涵蓋數碼資產、去中心化金融（DeFi）、區塊鏈、代幣和分散式自治組織（DAO）。」區塊鏈以太坊（Ethereum）定義：「Web3指的是在區塊鏈上運行的去中心化應用（dapps）。 這些應用允許任何人参與而不會出賣用戶個人數據。」

這個主要由區塊鏈和加密貨幣圈人鼓吹的變革，與昔日的Web 1.0時代、我們現在身處的Web 2.0、甚至十多年前已有人提過的Web 3.0預言，有什麼分別？Web 3.0可以如何實現？這些推手希望帶來什麼改變？Web 3.0可否真的帶來一個更好的世界？

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《乘區塊鏈熱潮而起 Web3.0在革誰的命？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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