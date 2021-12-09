美國政客「鬥反中」 北京如何應對「台灣牌」

2020年，美國衆議院約20位議員曾聯合提出《防止台灣遭入侵法》，其中包含了一系列與台灣走得更近並刺激大陸的提議。這包括在台灣面對大陸武力打擊時給美國總統直接防守台灣的授權，讓美國國防部每年與台灣及其他在西太平洋地區的夥伴進行區域安全對話，在法案生效之後一年內讓美國總統親自訪問台灣，同時也要讓台灣領導人訪美，並在國會做兩院聯席會議演講，要讓北京公開宣布放棄以武力方式統一台灣，要求美國貿易代表盡快與台灣談成美台貿易協定等。在2020年第116屆國會沒能通過這個議案之後，最近一批議員重拾此議案，想做新一次的嘗試。



蔡英文與美國政府高層互動頻繁，美國亦正好想把台灣問題國際化，通過打台灣牌來牽制中國，塑造對美國更有利的競爭環境。（資料圖片）

雖然華盛頓的各種勢力對《防止台灣遭入侵法》有多元的看法，但對華更強硬，並借台灣牌來創造對美國更有利的中美競爭環境是大多數人的共識。隨着美國中期選舉周期到來，以及關鍵的2024總統大選周期將在其後展開，政客們都在比誰能對中國更強硬，反中儼然成為了一種新的「政治正確」。

到目前為止，北京的應對可謂進退有據，尺度把握得很好。不過，美國正在不遺餘力地通過打台灣牌，聯合盟友與夥伴去試圖創造更有利於美國與中國競爭的國際環境，而台灣當局又積極配合美國一而再、再而三地作出各種嘗試，以獲得更大的國際空間，同時創造事實台獨。這樣的狀况隨着中國的強大和相關國家在美國軟實力的影響下，對中國的威脅感增大只會愈來愈突出。雖然當前並沒有迅速惡化的迹象，但北京接下來將面臨的挑戰依舊十分巨大……

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《美國的台灣牌及中國的應對》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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