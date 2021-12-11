若有真正選擇權利的話 誰會想躺平？

教育局局長楊潤雄11月撰文批評「躺平主義」鼓吹消極心態，容易令人萎靡不振，長遠窒礙社會進步，社會賢達亦當仁不讓，例如負責編訂課程架構的課程發展議會價值觀教育常務委員會委員、和富慈善基金李宗德小學校長鄒秉恩就指，近年接連有學生輕生，主要是因為學生自我價值不足，他們輕視個人價值，懷有僥倖心態，好逸惡勞，出現「躺平主義」；相比之下，鄒自己經歷過工商業起飛發展時期，認為勤勞、奮發向上是必須持守的價值觀，所以有必要向年輕人重新灌輸「勤勞」的思想。



然而，當「勤勞」被視作「躺平」的對立價值觀，似乎就突顯出對於「躺平」存在誤解。「躺平」其實是應對社會及身邊人壓力的方法，當中主張人可以選擇不生育及過低物慾生活，出發點則為拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸，用多出的時間去做有意義的事。

當增長率放緩，勞動市場飽和，「內捲」便開始形成，最後或會引發社會「躺平」（江智騫攝）

就香港而言，在上世紀五十至七十年代有龐大製造業，需要大量人手，同時經濟急速發展，勞動人口真正可以做到多勞多得。九十年代，香港經歷第二次經濟轉型，金融、商業和服務業增長，彌補了製造業的沒落，而往後的發展亦是側重於商業及服務業。

在新自由主義之下，國家的角色緩緩退場，工會的力量削弱，企業私有化程度提高，社會福利制度減弱，無論是經濟實體還是個人，將絕大部份選擇訴諸市場，似乎有了更多的「自由」，因此我們需要做很多選擇，但我們擁有的自由很大程度上只是消費的自由，卻缺少選擇生活方式的自由……