恒大要為過去買單 政策暖風吹向財務穩健的房企

持續數月的恒大債務危機依然在發酵。上周二（12月7日），恒大未能支付一筆8,250萬美元的票據，並已超過了一個月的寬限期。在過去幾個月，恒大幾度在寬限期快要結束前付款。這也是恒大陷入困境後為數不多的實質性違約，當中「另有隱情」……



現時，面臨困境的房企顯然不止恒大一家。上周三（12月8日），港股上市公司佳兆業公告，由於未能就債務展期達成一致，公司暫定在港交所交易。公開信息顯示，佳兆業未能償還的票據本金總額為4億美元。截至今年6月，佳兆業待償美元債約109億美元。公司為了解決流動性問題，已經作價1.86億港元出售了中環中心物業。

上周四（12月9日），中國央行行長易綱在「香港國際金融中心定位與展望」研討會線上發言時，談到恒大債務問題稱：「短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分尊重。」

佳兆業公告，由於未能就債務展期達成一致，公司暫定在港交所交易。（路透社）

目前政策積極信號更加明顯，供需兩端流動性都出現了邊際放鬆，房地產行業已經在寒冬中看到了轉暖的迹象，但毫無疑問，整個行業的基本面已經發生變化，高槓杆激進擴張的企業會為過去的行為買單，類似恒大的個案將在市場化原則下「區別對待」，政策暖風吹向財務穩健的房企……

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《恒大違約遭「區別對待」 房企融資釋放政策暖意》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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