美俄元首視頻峰會各顯手腕　美國有什麼後顧之憂？

上周二（12月7日），美國總統拜登與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行了視頻會晤。這次美俄峰會很顯然是因爲烏克蘭局勢的迅速變化而由美方主動發起的。



在美俄領導人視頻會晤前一天，美方一如過往慣例，和英、法、德、意等北約主要成員國官員溝通，釋放盟友力挺的信號。普京則特地將雙方的視頻通話安排在他訪問印度之後，而且還涉及了美方一直强烈反對的印方向俄方的軍購計劃。另外，拜登參加會晤時是非常正式地在白宮參與連線，身邊還有四名高官陪同；普京則特意從索契的家中連線，且沒有其他高官在座。大家說，這樣做有什麼用意？

普京要求美國約束北約東擴，實則上，美國也並不真正希望北約東擴、讓烏克蘭加入北約。為什麼？

相對於拜登非常正式地在白宮參與連線，身邊還有四名高官陪同，普京則從索契的家中連線，且沒有其他高官在座。（美聯社）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在普拜視頻會晤後的新聞發布會上表示，俄羅斯這次一旦動武，美國政府會採取2014年沒有採取的行動。這是指什麼？

其實，拜登所有制裁俄羅斯或者幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的行動都有後顧之憂，拜登不太想徹底與普京撕破臉——這一點我們顯然可以從流出的雙方視頻會晤開始時打招呼的友好氛圍看出……

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《美俄元首視頻峰會 緩和關係還是最後通牒？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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