中央經濟工作會議穩經濟　財策幣策加大寬鬆力度

上周三至周五（12月8至10日），一年一度的中央經濟工作會議在北京舉行。這是中國決策層為2022年宏觀經濟制定的運行方向和發展基調，備受市場矚目。



會議認為，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力。會議還提到「外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」。隨着經濟下行壓力不斷增大，中央經濟工作會議定下的基調突出一個「穩」字。

為了「穩定宏觀經濟大盤」，相應的宏觀政策也需發力。除了「要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，會議還首次提出了「財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀調控政策要有機結合」。

為了支撐經濟，中國人民銀行將於12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，顯示政策走向寬鬆。（路透社）

值得注意的是，在制定2022年各項政策時，會議着重強調了「政策發力適當靠前」，在宏觀政策方面，也提出了「要保證財政支出強度，加快支出進度」，「適度超前開展基礎設施投資」，這說明財政政策和貨幣政策將在明年上半年進入發力的高峰，為全年經濟增長奠定基礎。

總而言之，從「調整政策和推動改革要把握好時度效」、「堅持先立後破、穩紮穩打」等表述看出，此前中國在多行業、多領域推動的改革將進入調整優化期，2022年的施策基調將以穩定經濟為主，2022年上半年財政政策和貨幣政策將加大寬鬆力度。

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《中央經濟工作會議定調 經濟求「穩」寬鬆可期》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第295期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

民主峰會：幌子之下的警示與契機

自選律師VS指派律師 哪種做法更符合司法公義？

投票率高低爭拗「錯重點」

政府應該開始為社會福利負上責任

兩岸和平的願景還能維持多久？

美國對台海戰略辯論生變 局勢主動權在誰？

幣圈大佬趙長鵬傳奇：在多國流浪的「華人首富」

加密代幣成球會新寵 加深互動還是壓榨球迷？