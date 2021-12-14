法援是否淪為「訴訟提款機」？

本港法援制度已設立五十年，隨着近年社會事件頻發，司法覆核和法援申請屢創新高，法援署也捲入了政治漩渦，有立法會議員更指法援服務遭到濫用，而法援署淪為訴訟「提款機」。不過，亦有法律界人士認為數字升跌並不代表司法覆核和法援服務被濫用，而且，法援的酬勞一般低於私人執業的收費，過程冗長複雜，加上很多案件涉及政治，不少律師都不願意接。



律師會前會長熊運信認為，近年法援服務之所以屢被批為「訴訟提款機」，主要源於2019年反修例風波。根據資料，截至今年8月，法援署就反修例的刑事案件共發出1,056張法援證書，當中涉及共311宗法援個案。更有聲音指，很多已獲批法援的被告會通過「612基金」撥款聘請第二律師代表。

負責監管法援署的法律援助服務局主席梁永祥曾回應指，對於刑事訴訟，只要申請人符合資產審查，法律援助不分種族，不分政治立場，只看資產數目。而基金為反修例示威者提供的第二位大律師，通常為年資或經驗較淺，未符合獲委派法援案件資格的大律師，有關法律代表並非由法援署委派，不會為公帑帶來額外負擔......

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《法援不應淪為「訴訟提款機」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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