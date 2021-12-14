拍給Z世代的《青春弒戀》｜謀殺未遂的台北車站行兇事件

2018年，記錄「太陽花學運」的《我們的青春，在台灣》奪得金馬獎「最佳紀錄片」，導演傅榆在金馬頒獎典禮上發言：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」自此，掀起一場「國家認同風波」爭論，內地電影與金馬獎幾近絕緣。



2021年，兩岸三地影人同場較勁不再，金馬獎聲勢不如往昔，較矚目的賽果是「最佳紀錄片」為記錄香港社會運動的《時代革命》。有評論認為台灣電影及金馬獎正處於一個危險的位置，內地優秀的電影拒絕競賽、中港合拍片鮮有參賽，部份報名的港產獨立製作尚未成氣候，台灣電影彷彿失卻可堪匹敵的競爭目標。



獲五項提名、空手而回的台灣片《青春弒戀》被抨為是對名導楊德昌「拙劣的模仿」，此片應該是一聲警鐘，讓電影創作者重新思考自己的位置。



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導演何蔚庭過去在影展多有佳績，是以新作引人注目，可惜此片卻劣評如潮。《青春弒戀》是當今台灣都市青年的眾生相，導演明言是拍給年輕人，特別是從小就活在虛擬和現實之間的Z世代。可惜，電影描繪的年輕人世界：沉迷電玩、喜歡cosplay、追求虛榮都非常臉譜化。明明應該是內心戲的話，竟然大聲說出口，只是為了讓觀眾知道角色的個性與想法。也許在導演的心底，這些人物都不是活的，只是工具。所有角色的動機、心理變化和他們的行為，都只是為了證明導演對年輕人的「觀察」。

《踏血尋梅》導演翁子光剖白，曾與女主角春夏拜祭真實事件中的受害者嘉梅，當時春夏哭得很沮喪，像拜祭故親一樣悲慟，彷彿與死者有一份難解的情誼。（電影劇照）

《青春弒戀》可說是一宗謀殺未遂的故事，而且使用了荒唐的演繹手法。導演根本沒有深究年輕人的思想行為，便扮演起上帝。近年，台灣有許多回應社會事件的影視作品，無論是隨機殺人（如《我們與惡的距離》），青年人的狀態（如《陽光普照》），還是底層人的生活變化（如《大佛普拉斯》），有些甚至是用深度新聞報道的方式呈現。如何深入討論社會的真實事件，實際需要創作者認真探詢各層面因素。正如港產片《踏血尋梅》的導演用謙卑誠懇的態度去談論事件中的死者與殺人者，以及身邊的人到底是一種怎樣的關係……

《青春弒戀》的英文片名「Terrorizers」與楊德昌的《恐怖分子》雷同，可惜遭影迷指斥是對楊導作品拙劣的模仿。導演何蔚庭則回應，「我從來沒有說我跟誰致敬，我是看楊導（楊德昌）、侯導（侯孝賢）電影長大的，潛移默化難免，潛意識出來的我也沒有辦法，而且潛意識出來的不是很好嗎？代表不是假的東西。」（電影劇照）

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《《青春弒戀》：一次自滿的想像》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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