《法蘭西諸事週報》影評｜一封獻給新聞工作者的情書

美國鬼才名導韋斯安德遜（Wes Anderson）被譽為電影美學大師，作品的構圖、佈景、服飾、道具都一絲不苟，每齣電影都恍如一場視覺饗宴；由令影迷驚艷的成名作《癲才家族》，到《小學雞私奔記》、《布達佩斯大酒店》、《犬之島》，盡見其幽默睿智。新作《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）星光熠熠，早於康城影展首映已成為焦點。此片的劇情向美國老牌雜誌《紐約客》（The New Yorker）致敬，可說是一封獻給新聞工作者與印刷媒體的情書。



電影發生在虛構的法國城市Ennui-sur-Blasé，故事講述與《The New Yorker》風格相似的《法蘭西諸事週報》編輯團隊，以及他們所撰寫的精采絕倫報道。電影的畫面賞心悅目，每一個鏡頭都像一幀明信片，由城市風光到室內場景都美不勝收。此片另一賣點是眾星雲集，如與導演合作無間的標梅利（Bill Murray）、狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、愛德華諾頓（Edward Norton）、法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand），當中更不乏奧斯卡影帝影后。

電影以雜誌主編之死及雜誌社隨之結業為切入點，由雜誌最後一期的首頁訃文開始，電影化呈現藝文雜誌的藝術韻味。據悉，導演少年時期就已經是《紐約客》的忠實讀者，Bill Murray飾演的總編輯靈感源於《紐約客》赫赫有名的創刊編輯Harold Ross；飾演學運份子的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）的角色則受到《紐約客》1968年一篇有關「六八學運」的報道《The Events in May：A Paris Notebook》所啟發。

雜誌瀕危，科網稱王；由主編之死，到雜誌之死，都標誌了一個時代的終結。印刷媒體是否走到終點？如何才能開闢一條折衷的出路？

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《《法蘭西諸事周報》：電影化的法式藝文雜誌》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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