中共力推宗教改革　如何落實「黨管宗教」？

本月初，北京召開「全國宗教工作會議」，是五年內第二次全國性會議，顯示出宗教工作在中共治國理政議程置於較重要位置，而且並非朝夕就能達到預期的治理目標。



從媒體公開的習近平講話內容來看，中共對宗教的治理不僅樹立起「黨管宗教」的旗幟，而且正在主導一場對中國宗教的改革。



中共正在主導一場對中國宗教的改革，「推動構建黨委領導、政府管理、社會協同、宗教自律的宗教事務治理格局」。

在2016年習近平時代的第一次「全國宗教工作會議」召開之時，中國宗教領域亂象紛呈，有些宗教席捲社會基層民眾，有些宗教嚴重商業化，有些宗教干預地方政治，甚至有些宗教出現極端化苗頭。例如新疆、雲南等地在不同時期發生此起彼伏的恐怖主義襲擊事件、分裂中國國土的圖謀、否定中共意識形態的「和平演變」，宗教成為一種被利用的工具。

2017年後，中國恐襲活動逐漸絕迹，各宗教問題如去中國化、清真泛化、過度商業化、違法濫建宗教場所等正逐步改善。今年，中共再召開全國宗教工作會議，說明宗教工作尚未達到預期目標，並要根據新形勢進行階段性佈局。習近平這次強調「推動構建黨委領導、政府管理、社會協同、宗教自律的宗教事務治理格局」，更明白無誤地樹立「黨管宗教」的旗幟。

此外，習近平在此次會議上提及要培養相關隊伍，正意味中共將要涉足宗教人事組織管理；在權力、人事和思想三個渠道着手，從根本上革除當前中國宗教領域的諸多亂象與弊病。中共為中國宗教未來發展指示了什麼方向？為此作出哪些選擇？將在未來發展過程中如何扮演主導性角色？

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《五年兩次全國性會議 中共力推宗教改革》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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