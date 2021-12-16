傳說身家超越李嘉誠　「幣圈大佬」趙長鵬的「華人首富」傳奇

號稱全球最大加密貨幣交易所、每日交易額上百億美元的「幣安」（Binance）近年成為各國監管局盯梢的重點目標，而幣安的創始人趙長鵬近期更被內地媒體《財經》描繪為新一代的「華人首富」，估計其身價高達900億美元，相當於7,000億港元，「疑似」超越李嘉誠及馬化騰。



這位在加密貨幣圈簡稱為「CZ」的傳奇人物，曾在2018年登上財經雜誌《福布斯》（Forbes）封面。但有關他目前身在何處、其家庭成員、工作狀況、真實財富，外界所知甚少。到底他是江湖騙子還是隱形富豪，輿論也充滿爭議。

據說，趙長鵬在2013年初次接觸比特幣（Bitcoin），並毅然以100萬美元賣掉上海的房子，把所有積蓄都投放於比特幣上。當年比特幣價格波動驚人，最低價格13.2美元，最高價格達1,156美元，全年漲幅為5,485.26%。價格波動之大，對於很多投機者來說是天堂，而對於賭客來說也意味着地獄。在比特幣價格一路暴漲後，通過ICO（Initial Coin Offering）來發行自家的加密貨幣，也就成為一條生財之道。雖然比特幣只有兩千多萬枚，但通過ICO可以發行無限量的各種幣，比如廣為談論的狗狗幣（Dogecoin）。

2017年，趙長鵬創立了幣安，並在短時間內成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安能夠迅速成長，一方面是趙長鵬的金融背景，讓幣安較其他交易所顯得更加正規。另一方面則是其國際視野，在中國發布對於ICO的禁令後，即當機立斷出走海外，將主要用戶群鎖定為中國以外的市場。

相較於全球主要交易所，只有四年歷史的幣安想要擺脱「割韭菜」的罵名，甚至讓加密貨幣納入各國官方金融體系，目前看來言之尚早。世事難料，就在這位「華人首富」登基後幾天，加密貨幣市場再度遭遇「大屠殺」，比特幣價格在24小時內暴跌20%，大批投機者再次爆倉。過去八年，加密貨幣市場的爆倉現象早已是家常便飯，投機者的天堂與地獄之間，總是只有一線之隔……

「幣安」（Binance）一直沒有正式的總部，全球約3,000名員工分散於多個國家，近期有消息指公司設立總部的工作大致完成，稍後將公布細節。（美聯社）

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《幣圈大佬趙長鵬傳奇：在多國流浪的「華人首富」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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