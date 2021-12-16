不該忘卻的記憶 從水俣病電影說起

上月底，長達六小時的紀錄片《水俣曼荼羅》（Minamata Mandala）在日本上映，另外，尊尼特普（Johnny Depp）主演的電影《毒水曝光》（Minamata）也在今年上映，兩者都是講述水俣病事件。



水俣病事件爆發於熊本縣水俣鎮。某天起，那裏的人發現海魚與海鳥開始莫名其妙地大量死亡，隨後貓、狗、豬等家養動物也變得行為古怪、瘋瘋癲癲；很快，漁民們也開始出現口齒不清、手足麻痺、肢體扭曲、視力喪失、精神錯亂等症狀，嚴重者甚至可能昏迷乃至死亡。這種怪病引發了極大的恐慌，到七十年代，當地居民超過四分之一都出現了水俣病症狀。

1959年，熊本大學的研究證實，水俣病的成因是汞中毒。原來，從三十年代起，一家名為「新日本窒素肥料」的大型氮肥公司就開始在附近的水俣灣排放未經處理的含汞廢水，習慣食用本地水產的漁民們首當其衝，在日積月累的傷害之後終於爆發病症……

歷來有多部影片紀錄水俁病事件。（《毒水曝光》劇照）

著名導演是枝裕和也有一部關於水俣病的紀錄片《但是⋯⋯在這個拋棄福祉的時代》，這部拍攝於1991年的短片，將關注點放在前環境廳調整局局長山內豐德身上。當時，法院判決受害者應得到企業和政府賠償，但日本政府主張國家不應對水俣病承擔責任。作為環境廳的發言人，山內承擔了來自患者、媒體和公眾的猛烈攻擊，1990年在留下簡短的遺書後，自殺身亡……

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《雲不會忘記——影像紀錄中的水俣病》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第295期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

民主峰會：幌子之下的警示與契機

自選律師VS指派律師 哪種做法更符合司法公義？

投票率高低爭拗「錯重點」

政府應該開始為社會福利負上責任

兩岸和平的願景還能維持多久？

美國對台海戰略辯論生變 局勢主動權在誰？

幣圈大佬趙長鵬傳奇：在多國流浪的「華人首富」

加密代幣成球會新寵 加深互動還是壓榨球迷？