美國對台政策掀內部爭議 會否震懾不成反令武統提前？

自去年9月開始，美國對台海政策的辯論起了根本性變化。以往，美國政圈、學術界和智庫對台政策被「戰略模糊」(strategic ambiguity)和「戰略收縮」(strategic retrenchment) 兩派之間的辯論所主導，去年則出現了「戰略清晰」(strategic clarity) 的主張。到底美國的政策取向為何？台海局勢又將如何發展？



戰略模糊是美國政府自1979年至今採取的政策，本質上是對中國和台灣實施「雙重阻嚇」(dual deterrence) 。隨着中國力量的崛起，中美之間的戰略距離漸漸拉近，美國有識之士們已意識到兩岸是否最終發生軍事衝突，將取決於中國的實力和決心。面對對手實力的不斷增長，以及中美一旦爆發軍事衝突對地區甚至全球造成的嚴重後果，美國不得已須對「是否出兵台灣」抱謹慎態度，也漸顯猶豫不決。戰略收縮派便於這背景之下於2010年代中應運而生。

當前和往後台海局勢能維持和平及現狀的主動權仍落在台北手上。（美聯社）

相比之下，戰略清晰 派是去年才出現的，並即時引起爭論。 這批學者指出，美國在過去40年對台實施戰略模糊政策已經無法維持台海和平，應該在重申「一個中國」政策的大前提之下明確表示，倘若北京武力犯台，美國將以武力果斷回應，並藉由在東亞和印度太平洋區內部署更多海軍和空軍兵力、協調日本和韓國等亞洲盟友共同應對。美國國會則要通過重大制裁等措施，力促中共不要誤判形勢而武力侵台。

然而，自從戰略清晰去年被提出後，美國政策圈內出現了爭議……

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