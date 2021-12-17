香港社會福利 難道不是政府的責任嗎？

社會福利署上周三（12月8日）去信各間受資助社會服務機構，表示將於下個財政年度實施《財政預算案》公布的節流計劃。局方指，過去一年，由於受疫情打擊，造成經濟下行，因此要通過節流去加強公共財政紀律，而政府投放於社會福利的經常開支由2017-18年度的653億元，大幅上升62％至2021-22年度的1,057億元預算，成為了公共開支中最龐大的政策範疇，佔整體公共開支約兩成。



除了不能避免的項目，包括綜援及長生津等，社署轄下接受整筆撥款或傳統撥款資助模式的非政府社福機構，在2022/23年度可取得的經常開支撥款將減少1%。削減1%的撥款看似影響不大，但為什麼業界前線的反對聲音卻呼聲四起？

陳茂波在今年初公布的《財政預算案》中指出，政府會實施節流計劃，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少百分之一。（羅君豪攝）

香港社會服務聯會指出，不少社福機構在收到削減撥款消息後，已開始籌劃來年服務整合。局方指社會福利開支應該進入整固期，聚焦落實各項改善措施，令資源用得其所，但政府是次削減撥款除了經濟考量外，能對香港長遠社會福利發展帶來好處的收效成疑。

事實上，不論是2017年審計署報告、2021年專責小組報告，或是社福界前線員工過往的抗議行動，一直針對的都不是撥款增減，反而是撥款制度存在的問題……

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《政府應該開始為社會福利負上責任》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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