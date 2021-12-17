「球迷代幣」盛行 買了便可參與球隊決策？

隨着加密貨幣近年興起，相關技術如區塊鏈和非同質化代幣（NFT）蔓延到藝術圈以外，近月來也開始得到運動界青睞。除了不少足球隊的球衣贊助商開始轉換成加密貨幣業者，以及仿效籃球界推出NFT球星卡之外，有些球會還開始出售球迷代幣（fan token），其中「球王」美斯（Lionel Messi）今年夏天轉會巴黎聖日耳門（PSG）時，部份簽約費正是以球迷代幣支付。為什麼一眾球會要推出這些代幣？對於支持愛隊的球迷又有何意義？



所謂球迷代幣，是一種基於區塊鏈的虛擬貨幣。以Socios為例，代幣買家首先要購買其虛擬貨幣Chiliz，再轉換成各間球會的球迷代幣，然後憑此參與球隊一些「決策」。例如，持有代幣的PSG球迷可以投過手機應用程式投票選擇在隊長臂章上出現什麼訊息、隊巴和主場球員通道的裝飾設計、當季最佳入球或其他季尾頒獎禮獎項；有些球迷還可與一隊球員視像通話。

意甲球會拉素的代幣讓球迷投票選擇，球衣胸口贊助商幣安（Binance）的字樣是深藍色還是白色。（路透社）

然而，球迷對於球隊發行代幣反應兩極。有些球迷喜歡這種新的互動方式，有些球迷認為這類代幣的參與事項瑣碎而言過其實，更有球迷組織質疑，球會可能在剝削不明就裏的球迷。雖然Socios首席戰略官Max Rabinovich指出，設計這些代幣的原意是鼓勵球迷，而不是為了盈利和交易。但據英國廣播公司（BBC）上周報道，它委託獨立加密貨幣資訊機構Protos的研究發現，已有價值約2.62億美元球迷代幣售出；Socios也向BBC透露已出售了2.7至3億總值球會代幣，但沒有披露球會分成……

詳細內容請閱讀第295期《香港01》電子周報（2021年12月13日）《加密代幣成球會新寵 加深互動還是壓榨球迷？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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