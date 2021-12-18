海峽論壇被兩岸政治風波籠罩 汪洋開幕致詞有何啟示？

受疫情影響，由國台辦和福建政府主辦的海峽論壇從9月一路延到12月，亦因疫情關係，出席者大多為在大陸的台灣人，在當下氛圍更能感受到兩岸台灣人處在完全不同的「同溫層」。海峽論壇開始之前，台灣陸委會表明態度：海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，「歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果」。這令今年的海峽論壇籠罩着濃厚的政治陰霾。



海峽論壇可以說是每年兩岸最大的一次「民間峰會」，雖說從2009年開始至今主打的主題都是擴大交流、促進融合之類，但不可能是「無政治環境」。

海峽論壇與會者都希望盡量不要談政治，以免被誤解。（中新社）

需要明白一個現實前提：從事對台工作的全國政協主席汪洋、及國台辦主任劉結一都是參與海峽論壇的重要人士，但是去除這兩位重要人士的致詞會帶有政治意味之外，其實論壇重點，還是兩岸從事各行各業的人的聚會、交流。

此次海峽論壇主論壇一開幕，汪洋的一番致詞讓人明顯感受到，近年台灣政府選擇「親美抗中」路線，使大陸官方在致詞時，對台灣政府不假辭色，但對於民間仍然放軟態度……

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