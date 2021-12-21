《芬馳的旅程》影帝湯漢斯與機械人「共演」獨腳戲　展現神級演技

二十年前上映的經典災難逃生片《劫後重生》（Cast Away）讓湯漢斯（Tom Hanks）的「獨腳戲」演技備受肯定，最近在串流平台Apple TV+上架的電影《芬馳的旅程》（Finch）中，這位奧斯卡影帝沒有流落荒島、與排球「Wilson」成為唯一摯友，而是面臨更絕望處境——世界末日，今次的對手亦不再是排球，而是機械人與愛犬，彼此在末日世界互相扶持，尋找一絲生機。



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湯漢斯飾演的芬馳是少數的末日倖存者，他每天帶同心愛的小狗Goodyear在環境惡劣的末日掙扎求存，但身患絕症的他知道自己時日無多，遂創造機械人Jeff，希望在自己死後代為照顧心愛的毛孩。Jeff逐漸成長，擁有思考能力、同理心，最後甚至會造夢。但在末日的氣氛底下，人類的黑暗面瘋狂爆發，為搶奪資源人們肆意殺戮，人倫道德蕩然無存。

身為工程師、科學家，芬馳判斷問題的眼光精準，卻不太擅於與人合作溝通，加上末日來臨，人類之間互相猜疑，他的哲學是「信任只會讓人送命！」因此千叮萬囑不要相信任何人，這讓對世界好奇不已的機械人Jeff懊惱萬分……

在生命中的最後時光，芬馳終於重新建立對別人的「信任」。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《《芬馳的旅程》：以末日科幻故事包裝的溫馨小品》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。