同為改編，為何《第一爐香》劣評如潮《Drive My Car》享譽國際？

去年獲得威尼斯電影節「終身成就獎」殊榮的許鞍華今年交出第三度改編張愛玲的新作《第一爐香》，坊間卻劣評如潮，狠批電影恍如「對張愛玲一場蓄謀已久的復仇」，有評論甚至直指整個故事像落在一個架空的城市、架空的時代，而不是張愛玲的香港，也不是許鞍華的香港。



面對外界紛紛擾擾的評論，許鞍華坦承是好好的上了一課。也許改編自村上春樹同名作品、在國際影展廣獲好評的新片《Drive My Car》，可作為文學改編的示範作，為創作者與影迷上一節寶貴的電影課。



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電影講述舞台劇導演無意間發現了妻子的秘密，兩人尚未坦承心事，妻子就意外去世。丈夫一直用妻子的錄音帶沉澱情緒。兩年後，他在廣島擔任藝術節客席導演，遇上寡言的司機，他希望憑藉契訶夫的戲劇勉勵自己，而亡妻的秘密再次成為他的心魔。

出色的導演和編劇總是特別懂得撰寫角色的動機和行為，這是每一個創作者的必修課，但當中充滿陷阱。當創作者憑空想像角色，那些一廂情願的邏輯看似說得通，表演出來卻往往顯得荒謬。由濱口龍介執導及編劇的《Drive My Car》並不急於交代故事的來龍去脈，先編織一場又一場日常生活，再交給觀眾拼湊全局。電影中丈夫的隱忍和疑惑，跟其創作上的瓶頸交織起來，而且以平淡緩和的方式推進，手法上大巧若拙。

懂得發掘我城日常生活且呈現給觀眾，將成為下一個十年本土電影工業一項重要的使命。優秀的劇本得以讓電影不必依靠原著小說或作家的魅力，單單當作一部獨立的電影也站得住腳。相比起改編失敗的《第一爐香》，《Drive My Car》有很多教科書般的示範，無論是想學習技巧還是想純粹欣賞，這是一部今年最不可錯過的電影……

這個時代不缺全方位拍攝人物和故事的作品，怎麼去拍，如何呈現才是關鍵，《Drive My Car》成功做到這些關鍵要素。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《《Drive My Car》：文學改編上乘示範作》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。