周報獨家精選｜立會選舉結束　是時候擼起衣袖解決問題了

第七屆立法會換屆選舉昨日（12月19日）順利完成。153名參選人循地區直選、功能組別及選委會界別，競逐90個議席，雖然選舉氣氛不算熱烈，地區直選投票率更只有30.2%，但勝在全部界別的席位均見競爭，候選人自然無法「躺平」，需要比拼政綱、理念，這對候選人來說也是一種鞭策。不過，對新一屆立法會議員來說，更重要的是在進入議會後發揮專業知識，提出優秀政策建議，破解深層次社會矛盾，切實促進本港達致良政善治。



立法會換屆選舉的完滿結束也顯示新的選舉制度已經能夠在港順利運作。國務院新聞辦公室今日便發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，稱本屆選舉過程公平公正，充分展現了特區民主實踐的新氣象；對全面準確貫徹執行「一國兩制」方針和《基本法》發揮了重要作用。然而，恢復本地行政與立法的良性互動、恢復中央與香港社會的互信關係這些事情，沒有可能單憑選舉機制變革即能一蹴而就，而立法會議員在這方面就扮演着十分重要的角色。尤其在「五十年不變」將迎來一半的當下，為了確保「一國兩制」事業行穩致遠、促進香港長期繁榮穩定，這個時候選出來的新一屆立法會議員責任自然更為重大。

詳細分析請閱讀第296期《香港01》電子周報的系列報道：

新人事帶來新風氣？ 「愛國者治港」考驗才剛開始

是時候擼起衣袖解決問題了

塵埃落定後反思投票率的高與低

新時代下的泛民出路：實事求是 不忘服務市民初心

2021年立法會選舉投票結束，約135萬人投票。（美聯社）

誰在束縛智障人士的婚戀權利？

政府統計處2014年曾發布一項統計評估顯示，全港約有7.1萬至10.1萬名智障人士，佔全港人口比例的1%至1.4%。這看似微不足道的比例，構成無數曲折心酸的故事，因為他們常因社會偏見及刻板印象，陷於權利不平等的困境。「社會對於智障人士的了解不夠多，有人會覺得智障為什麼要結婚呢？」東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生邱貴生接受《香港01》訪問，一一道出社會上對智障人士常見的認知誤區。他指出，目前的法律條文沒有禁止智障人士，結合，更多的阻礙其實來自父母的擔憂，而這背後又關乎性教育落後、社會觀念帶來的壓力......

請按此閱讀全文。

香港性教育、研究及治療專業協會副會長邱貴生，多年來力圖推行性教育，卻受到智障人士家長的誤解。（蘇煒然攝）

商湯煞停上市 香港市場應嗅到的警示

人工智能「獨角獸」商湯科技在港上市臨門一腳生變，原訂於上周五（12月17日）掛牌，卻突遭美國二度制裁，列入投資黑名單，終致宣布推遲全球發售及上市。美國這一舉措，顯然是有預謀地對商湯科技IPO的精準狙擊。而對於香港市場而言，當務之急是如何恢復市場信心，令投資者相信，只要中資企業符合上市要求，披露風險因素，就可以按照程序在本港上市，而不會受到中美大國政治問題所阻撓。

請按此閱讀全文。

消息指，商湯科技將在年底前重啟IPO計劃。（Getty Images）

新冠疫情兩周年：這場百年不遇的大危機改變了什麼？

來到2021年12月，新冠肺炎疫情爆發至今已兩周年，疫情卻未有徹底消退的迹象。這場人類百年不遇的大危機的確考驗了一切，也檢驗了一切，不管中國、美國，還是整個人類和世界，都不應該「浪費」這場危機帶給我們的教訓，更不該錯過反思的契機。

請按此閱讀全文。

回顧兩年前，疫情最早爆發於武漢，中國因其應對措施而備受批評，也因此背上了「原罪」。（Getty Images）

痛失深藍選區 約翰遜政治魔術不再？

上周四（12月16日），英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨在北什羅普郡（North Shropshire）下議院議席補選中失利，是該黨兩百年來首次失去這個議席。其長期盟友、負責對歐談判的弗羅斯特（David Frost）上周六（12月18日）的辭任，就再給約翰遜當頭一棒。全國性民調顯示，約翰遜的淨支持度跌至-40%。不少原支持約翰遜的選民也向媒體表示他再不可信。即使不即時換人，下次選舉的保守黨領頭人也許將不再是約翰遜。問題是，經歷過約翰遜主導的脫歐洗禮之後，黨內還有誰有能力取代約翰遜領導保守黨？

請按此閱讀全文。

約翰遜此刻的政治難局，源於一眾可以「門」字簡稱的醜聞，導致其本人與保守黨的民意支持大挫。（美聯社）

那死於新冠的80萬美國人

約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）追蹤數據顯示，美國感染新冠病毒累計死亡數目在上周二（12月14日）突破80萬人。這數字很驚人，它比起美國人在南北戰爭中殞命的75萬人還要多，而且數目還在攀升。如斯的死亡規模，美國人難免身邊總有認識的人已因病毒喪命，這些人是誰？這80萬亡魂正是某人的所愛、摯親。這種損失是無法量度的，加上在新變種Omicron來勢洶洶的情況下，美國人在這個聖誕佳節恐怕難言歡欣。

請按此閱讀全文。

在明尼亞波里斯一間醫院當牧師的Steve Grove每日都見證着新冠患者離世。（美聯社）

哈勃望遠鏡繼承者升空 將可找到「另一個地球」？

多次超支延期後，如無意外，自2004年起興建、造價過百億美元的詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST）將於本周五（12月24日）發射。對於天文學者，太空望遠鏡就是「時光機」，它們觀測到的基本上就是太空的歷史。相對於1990年發射、至今服役逾三十年的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），韋伯太空望遠鏡的設計和功能有何特點？兩者有何分別？科學家建造韋伯望遠鏡，又希望回答什麼重要問題？

請按此閱讀全文。

韋伯望遠鏡的鏡面比哈勃望遠鏡大很多，配合紅外線觀測，將可追溯更早期的宇宙歷史。（NASA）

敬請留意2021年12月20日出版的第296期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。