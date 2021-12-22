新時代下，舊泛民有何出路？

香港在中央出手完善選舉制度後迎來第一場立法會選舉，議席由以往的70席增加至90席，參選渠道也由過去的地區直選與功能組別之外，另設了40個選委會界別議席，成為議事廳內最大議席組成來源。《「一國兩制」下的香港民主發展》和國務院澳辦主任夏寶龍均指出，新選制彰顯均衡參與，參選者背景多元，使選舉回歸良性競爭。然而，大部份泛民卻選擇「躺平」，缺席選舉，顯然尚未回復狀態。



其實，香港多年以來的政制演變，與溫和民主黨及務實從政者當年的覺悟，不無關係。回歸二十多年，本港選舉制度時有變革。1998年，香港特區舉行第一屆立法會選舉，60個議席中，功能組別佔30席、地區直選佔20席、選舉委員會佔10席。2000年第二屆選舉中，除了功能組別佔30席不變之外，地區直選上升至佔24席，選舉委員會減少至只佔6席。在當時民主派及特區政府的共識之下，2004年第三屆選舉全面取消選舉委員會議席，讓該6席全數調撥至地區直選議席中。直至2010年，溫和民主黨中人提出「普選區議會代表」方案，更獲中央開綠燈，從而使政改方案獲得通過。這是十一年前的歷史性時刻，也是香港民主陣營透過務實而不忘國家的處事態度，所爭取回來的珍貴成就。

2012年反國教運動及後，泛民陣營中出現前所未見的激進分子，偏激的民粹聲音逐漸抬頭，騎劫了民主運動的方向。遺憾地，激進勢力乘機借攻擊民主黨來壯大自身力量，民主派陣營受民粹力量嚴重牽扯，傳統泛民為保選舉議席，也不情不願地跌入這個極端陷阱，導致與特區政府甚至中央的距離愈來愈遠，同時也似乎忘記了服務市民的初心，民生項目往往被政治化。無論是2014年「佔領中環」所帶來的社會撕裂、2016年「旺角事件」所間接鼓動的暴力勇武派對溫和泛民的反噬，還是2019年出現的動亂，這些風波固然已成過去，但也令大多數泛民主派走上政治不歸路；根深蒂固的所謂「道德潔癖」及對民調過度依賴，導致今時今日的傳統泛民政黨中人，紛紛缺乏動員能力出選是次立法會選舉。

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傳統泛民今後應何去何從，才能繼續為香港與國家服務？當新的非建制聲音如雨後春筍般冒起，經歷了風風雨雨的泛民還有出路嗎？

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《新時代下的泛民出路：實事求是 不忘服務市民初心》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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