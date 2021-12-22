如果命運能選擇，「北部都會區」會不一樣嗎？

無綫電視（TVB）神劇《天與地》播放十周年，劇中經常出現「平衡時空」：假如當初作出其他抉擇，今天又會是什麼模樣？

同樣的問題其實亦可以問問特區政府。假如當年的高鐵總站並非選址西九龍，而是設於錦上路，對香港又會帶來怎樣的歷史命運？



天水圍被輕鐵軌道分裂成一個個孤島般的版塊，令居民互聯互通的機會大減。（陳嘉元攝）

鄒崇銘在《如果命運能選擇，十字街口踏出的每步更瀟灑》一文剖析，港英政府在上世紀七十年代大力發展新市鎮，並建設大大小小的工業區，一度將香港的經濟重心向北轉移。但隨着製造業急速遷往大陸，香港經濟向金融服務旅遊業轉型，發展的重心又回到維港兩岸。九十年代的新機場玫瑰園計劃，同樣有力將經濟活動遷向西邊，包括發展大嶼山東北部。但面對九七過渡、亞洲金融風暴的衝擊，規劃發展的步伐亦大幅放緩。

曾蔭權在2005年上任後，正值香港百廢待興，原是重新調整發展方向的關鍵時刻，可惜曾蔭權只延續了基建地產霸權的舊路。自2007年起出任發展局局長的林鄭月娥，亦未能及早洞悉香港的發展前景和局限，無法提出具前瞻性的發展策略規劃。

在高鐵爭議陷於僵局之際，公共專業聯盟曾提出「錦上路站方案」，指出維港兩岸都會區的發展空間過於局限，高鐵直通西九龍只會加劇區內擠塞，不利於推動均衡的產業佈局，錦上路一帶正好提供廣闊的發展空間。其實錦上路站方案和北部都會區相當近似，兩者同樣通過建設新界北部樞紐，連接深圳並帶動周邊地區發展。

過去三十年，天水圍規劃的嚴重錯誤，正好反映港式官僚化「集約型城市」的荒謬。天水圍被輕鐵軌道切割成一個個孤島般的版塊，居民互聯互通機會大減。時至今日，天水圍規劃的失誤仍不斷在其他地區重演。原本鄉郊多元生態的綠色景觀，換上大而無當的公園、廣場和休憩空間，卻不見半點社區氣息。香港回歸已近四分一世紀，政府官僚交的學費已經夠多，還要一錯再錯下去嗎？

新界北部像一座邊城，而且漸漸變成深圳的延伸，和香港其他地區卻相隔很遠。（吳鍾坤攝）

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《如果命運能選擇，十字街口踏出的每步更瀟灑》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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