立法會選舉｜新人事新作風？ 必須記得舊人的教訓

《香港01》曾經統計，在153名合資格候選人當中，撇除28名沒有提供政治背景資料的候選人，以及13名強調自己屬非建制的候選人，餘下多達112名建制候選人當中，只有51人來自傳統五大建制政黨（民建聯、工聯會、經民聯、新民黨、自由黨），即有61人是非傳統建制或新建制陣營，當中有不少人在地區成功當選，例如全新政團香港新方向張欣宇、專業動力林素蔚，還有循選委會界別勝出的洪雯、孫東、吳傑莊、李浩然等等。



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從一方面看，由於以往的政治資源壟斷，非傳統或新建制人士的參政議政經驗確實較少，仍然有待時間驗證他們的治港能力；但另一方面，他們與既得利益結構的關聯不如傳統建制密切，相信他們的從政意念、價值支撐和議事作風等等，將會有所不同。

當然，「新人」並不代表「大曬」，也許正因為面貌較新、資歷較淺，他們更有必要戰戰兢兢，時刻以舊人教訓來警惕自己，只爭朝夕改善資源分配不公和產業發展不興，不負韶華推動資本主義進步和良政善治改革，否則遲早也會變成舊人被換掉……

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《新人事帶來新風氣？ 「愛國者治港」考驗才剛開始》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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