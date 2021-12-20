立法會選舉｜香港的投票率迷思

大部份西方民主國家在戰後的一段時間都經歷低投票率的困境。即使美國的總統選舉，其投票率亦長期維持在五成左右。面對投票率每況愈下的情況，不少學者遂提出並憂慮現代民主體制將面對「體制失靈」問題，尤其選舉一直是西方民主體制中最重要的一部份，假如選民傾向不投票，變相整個民主機制亦可能會失去民意的授權，甚至使得選舉的結果失去認受性。



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影響投票率高低的因素複雜，其核心卻離不開政治人物是否成功吸引支持者投下「神聖的一票」。（梁鵬威攝）

為了避免這種情況發生，西方各國政府近年積極鼓勵國民投票，並且提供不同的誘因和制度安排，像是郵寄方式投票、投票日定為法定假期等。然而正如上文所言，投票率高低受到多項因素影響，這些事後補救措施再多也無法完全保證維持到高投票率。

更加重要的是，美國政治學者早在上世紀九十年代就提出另一個可以解釋投票率低迷的原因：選民對現存政黨已經感到厭倦，並且覺得建制精英不能為選民提供真正的選擇。儘管西方學界研究未必可以全盤套用在香港選舉上，然而它們或多或少有着一點參考價值。觀乎今次立法會選舉的候選人，不少本身都屬於傳統的建制政黨，其餘則多是過去較少曝光的社會人士，選民有感缺乏選擇亦實屬合理。我們都會承認投票率的高低當然受到各種因素所影響，然而在今時今日的香港，投票率的高低反映的就可能包括：香港社會已經寧願回到政治冷感和不聞不問，亦不願意對任何政治人物作任何政治的投入。

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《選局底定後反思投票率的高與低》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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