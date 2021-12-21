約翰遜「禍不沾身」破功 三大醜聞發酵恐危及相位

上周四（12月16日）的北什羅普郡（North Shropshire）下議院議席補選。在這個近一百九十年間幾乎從無失手、2019年選舉得票超過六成的地區，保守黨人面對首相和黨的民望雙雙大挫，選前早抱着「慘勝當贏」的心態。然而，上屆選舉得票只得10%的自由黨候選人最後竟驚人勝出，造就了英國史上第七大的補選選票逆轉規模。



12月16日，約翰遜探訪一所新冠疫苗接種中心。（美聯社）

雖然這只是一場實際影響甚微的補選，卻突顯出曾帶領保守黨獲得戴卓爾夫人時代以來未見國會多數的約翰遜，此刻似乎已失去其政治魔術。約翰遜此刻的政治難局，源於一眾可以「門」字簡稱的醜聞，導致約翰遜本人與保守黨的民意支持大挫。

一直以來，約翰遜的政治魔術大部份是來自其「醜聞不沾身」的「易潔鑊」能力。從未進政壇前作假新聞被炒，到擔任外長期間危及在伊朗被扣英人的錯誤發言，種種醜聞都沒有影響他登上首相大位的路途。然而，近月的一連串醜聞，包括「遊說門」、「裝修門」及至今未平的「群聚門」，卻似乎越過了選民可接受程度的極限……

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