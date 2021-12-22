當美國已有80萬人因新冠病逝 為何他們仍然拒打疫苗？

自新冠肺炎於2019年12月爆發，至今已逾兩年，全球感染人數突破2.7億，死亡患者亦超過530萬人。當中，光是美國就有超過80萬人因感染新冠肺炎病逝，逾75%為65歲或以上，也相當於80萬死者之中有60萬是長者，亦即美國每100名長者便有一人死於新冠病毒。現時，美國每日新冠死亡宗數仍維持在逾1,200人的水平。



即使疫情如此嚴重，但這大半年來，美國各州持續出現「反疫苗」、「反強制口罩令」，有的州政府甚至牽頭跟聯邦政府對抗，拒絕執行強硬的抗疫措施，強調保障個人自由和重啟經濟。隨着更多公私營機構陸續強制人員接種疫苗，各地訴訟紛紛湧現，爭個你死我活。

黑人及拉丁裔美國人的接種率持續低於白人，不少黑人醫護除了親身接種，還身體力行呼籲黑人民眾打疫苗。（美聯社）

最新的美國官方9月份（單月）數據顯示，沒完成疫苗接種的人感染新冠病毒死亡的風險，比起已接種者高出14倍。在那25%較年輕的逝者之中，的確不乏沒有打疫苗的一群。34歲的高中欖球教練Chirs Burnett是其中一例，這位四子之父患有糖尿病，因不願充當「白老鼠」，就算母親多次哀求仍堅拒接種疫苗。他不幸感染新冠病毒，臥床數周後於今年9月病逝。

在明尼亞波里斯一間醫院當牧師的Steve Grove每日都見證着新冠患者離世，禁不住對那些未接種疫苗的患者感到生氣，「這根本不需要如此。我們眼前的爛攤子或者本來可以避免的。」

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