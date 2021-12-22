新冠疫情兩周年｜全球死亡人數逼近540萬　人類幾時汲取教訓？

來到2021年12月，新冠肺炎疫情爆發至今已兩周年，疫情卻未有徹底消退的迹象。「疫情只會變得更糟，不會停止」，《紐約時報》為兩周年所寫的文章借受訪者之口，突出了正在全球擴散的焦慮和抑鬱。「不確定性攪亂了計劃......人們愈來愈覺得，新冠時代會像過去的瘟疫那樣持續多年。」作為疫情最早爆發地的中國，雖然民眾在心理層面對政府的強力防控很放心，但疫情帶來的「次生災害」，比如經濟的下行、消費能力的不足等，同樣滋生着焦慮與抑鬱。



回顧兩年前，疫情最早爆發於武漢，中國因其應對措施而備受批評，也因此背上了「原罪」。（Getty Images）

與民眾層面的焦慮與抑鬱相對應的，是各國政府疲於應對和反思的乏力。針對這場百年不遇的大危機，各國本可以從各個層面展開反思，比如宏觀層面的：人類究竟該如何與大自然和諧相處？國家存在的價值和意義是什麼？何為良政善治的關鍵所在？檢驗民主人權的核心標準是什麼？如何處理政治與科學的關係？再比如微觀層面的：如何建立有效的疫情防控體系？疾控中心如何做到權責統一？如何應對大數據帶來的機遇與挑戰？以疫情為契機怎樣改變一些陳規陋習？

可世界衞生組織（WHO）和世界銀行共同召集的全球防範監測委員會（Global Preparedness Monitoring Board）日前發布的一份最新報告，告訴我們一個殘酷的事實，那就是：儘管全球有超過500萬人死於新冠肺炎，但「缺乏證據」表明人們正在從這場危機中汲取正確教訓，世界仍然對任何衞生緊急情況「毫無準備」，「既沒有能力在不久的將來結束當前疫情，也沒有能力預防下一場疫情。」

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