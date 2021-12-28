蜘蛛俠：不戰無歸｜蛻變成長的超級英雄　三代同框成夢幻彩蛋

Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）成為全城熱話，更被譽為「蜘蛛俠」系列的突破之作。據業界推算，此片有望成為疫後首齣票房突破10億美元（約78億港元）大關的作品，可望超越中國電影《長津湖》，成為2021年度全球最賣座電影。



《蜘蛛俠：不戰無歸》作為三部曲終章可說圓滿落幕，但不少影迷都期待「第四集」續篇。Marve Studios近日為漫威迷帶來喜訊，「正開發全新《蜘蛛俠》三部曲」。



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今次故事圍繞第三代蜘蛛俠（湯賀蘭Tom Holland飾）的成長歷程，他與第一代蜘蛛俠（杜比麥奎爾Tobey Maguire飾）、第二代蜘蛛俠（安德魯加菲爾德Andrew Garfield飾）同樣承受痛失摯愛、恨錯難返的遺憾。三人既要面對不堪回首的過去，更要面對嚴酷的未來。

本片可貴之處是從人文關懷角度側寫蜘蛛俠的成長——竭盡所能地治好不同奸角的「病」與「痛」，給予他們多一次選擇機會。其實，三位蜘蛛俠也面對重大抉擇，一是透過手刃仇人來履行正義，一是扶助對方並相信人性本善；創作人讓蜘蛛俠選擇了後者，這個安排或許有點老套，但在紛亂的社會向觀眾注入正能量，堅持人性向好一面。

更重要是，這亦為漫威英雄片闢出新路，不再停留於打打殺殺的層次，第三代蜘蛛俠經歷難以磨滅的傷痛，已經無法回到無憂無慮的年代，最終學懂放下，蛻變成為獨當一面的英雄……

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詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《《蜘蛛俠：不戰無歸》：成長蛻變的超級英雄》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。