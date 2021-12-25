拓展大灣區金融 香港擔要角

從各先進灣區的經驗來看，發展金融業為共同特徵。金融才俊羅文華就香港在粵港澳大灣區金融的角色有六項建議：



一、成立金融小組：金管局前總裁任志剛今年11月18日在一個論壇中表示，粵港澳大灣區領導小組下可以成立一個專業、專責及專有權力的金融小組，以推動政策有效落實，從而加快香港金融入國家發展大局。此舉可以加強協調，以消除三地因制度及做法不同而做成的障礙，推進三地規則和制度的銜接。

二、分享香港監管經驗：在金融監管方面，香港的金融監管制度健全，各類金融風險均受控，在很多領域均可與粵澳兩地分享。

三、簡化流程，進一步促進大灣區跨境貿易和投融資便利化：建議借鑑歐盟的「單一通行證」制度，在此制度下只要金融機構在任何一個地方註册，便在整個區域內提供服務。此外，進行資本項目便利化改革，簡化結匯和支付管理方式，並完善其流程。

金管局總裁余偉文表示，金管局一直與人民銀行商討，通過「聯網」方式，使人民銀行的「金融科技創新監管工具」與香港金管局的「金融科技監管沙盒」對接。（資料圖片）

四、向大灣區內金融業輸送人才：香港的金融業中外人才薈萃，有條件向大灣區另外兩地輸出各類金融人才，建議香港與粵澳共同改善有關機制，將前海、南沙和橫琴自貿區有關人才方面的特殊政策推廣至整個大灣區，吸引香港金融人才到大灣區其他地區工作。

五、探索「產融結合」機制的完善空間：建議香港充份發揮其金融優勢，如雄厚的資金實力及嚴謹的項目審批標準和流程，結合廣東堅實的製造業基礎，「以融助產、以產促融」，完善產融結合機制，一方面協助大灣區產業升級發展，另一方面大灣區金融又可進一步發展。

六、擴大香港離岸人民幣資金池：建議通過豐富產品系列。 擴大資金池，亦建議人民銀行考慮建立人民幣流動性補充機制。

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《提升香港在大灣區金融發展中的角色》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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