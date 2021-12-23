瑞麗疫情期間六度封城 留守者如何在巨壓下生活？

12月5日雲南瑞麗宣布部份地區調整為低風險，餐飲業正「有序恢復堂食」。但在疫情和緩之際，12月16日當地居民卻接到通知須簽署「動態清零個人承諾書」。該承諾書要求居民嚴格遵守防疫和邊境管控，如果違反自願接受相關的黨紀、紀政「從嚴從重處分」。



至今，瑞麗仍未完全解封，防疫過於「一刀切」不夠彈性引發抨擊，媒體更繪聲繪影報道「在這半年數度封城的歲月裏，瑞麗從50萬到20萬，走了將近一半的人口」。在外界喧囂聲中，留在瑞麗的居民要面對的是如何適應嚴格防疫政策下的日常生活。

瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

對於確切的封城次數，90後媽媽元元透露大家理解的「封城」其實就是瑞麗所稱的居家隔離。「哪裏都不可以去，不可以出社區」，元元透露，瑞麗上次的居家隔離時間是11月9至14日，這已經是疫情爆發以來的第六次。

已經在昆明工作的瑞麗人Lynn則說，留在瑞麗的人都說，感覺城「空了一半」。但她也解釋，瑞麗其實就是外地人口居多的流動城市，很多居民都是浙江廣東的經商人士，「我感覺跟深圳人口構成差不多，春節城裏都是半空的」。

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《疫情六次封城 雲南瑞麗「鐵腕防疫」他們卻選擇留下》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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