美國專注與中國競爭 卻寒了阿拉伯盟友的心？

聚焦內政提升國力、外交收縮主攻印太，這是美國拜登政府的兩大信條。即使是在美軍8月撤出阿富汗之倉促引發全球震驚時，拜登也始終堅持美國不會再充當世界警察。如今在俄烏大軍對壘、伊核協議僵局難解時，他也依舊謹慎地遵循戰略收縮的原則，直言不會出兵協助烏克蘭，而美國從中東抽身的趨勢也讓焦慮的阿拉伯各國紛紛填補權力真空。這些舉措雖然有助於美國在中美競爭的軌道上不至於分心耗力，但也在一定程度上消減了自身在一些傳統盟國眼中的權威。



在俄烏目前的軍事對壘中，如果是從降級局勢的角度來看，其實拜登政府做得相當不錯，他對雙方都採取了軟硬兼施的手法。在烏克蘭一側，他早早地表明不會出兵協助烏克蘭，還有報道指美國私下施壓烏克蘭承認東部頓巴斯地區的自治權，且明言對方未來十年都不太可能加入北約，這些警告都將顯著壓制該國挑釁俄羅斯的衝動。不過美國同時也承諾會在東歐加強軍力，又撥出此前在9月承諾的對烏6,000萬美元軍事援助項目的部份武器彈藥，安撫了烏克蘭的不安之感。

在俄羅斯一側，拜登一邊以嚴厲金融制裁威脅警告俄羅斯勿輕舉妄動，一邊通過拒絕出兵來降低俄羅斯誤判的可能性。這種調解之道顯然符合拜登的最高外交利益，即不被捲入另一戰爭泥潭，因此他對各方都胡蘿蔔與大棒並施，試圖調解當中分歧。問題是，這讓反俄情緒高漲的波蘭及波羅的海三國非常不安……

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