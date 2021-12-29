「精神時光屋」《文明》｜打機學歷史　推翻玩物喪志

學歷史不一定要看《南京大屠殺》影片，美國多個州份將電子遊戲《文明》（Sid Meier’s Civilization）納入學校正式課程，讓孩子寓學習於娛樂，從歷史遊戲中掌握豐富詞彙與歷史知識；有加拿大製作公司精心設計《加拿大史》的遊戲模組，加入精確的地圖、原住民音樂和文化藝術，讓逾兩萬間學校的師生了解加拿大的誕生過程。



其實《文明》並非傳統的「學習軟件」，而是吸納全球不同年齡層的知名電子遊戲，更被玩家喻為「精神時光屋」——它成功將六千年的人類文明發展濃縮於一款遊戲，讓機迷以自己鍾情的方式體驗人類大歷史，甚至發展屬於自己的文明。簡單而言，玩家可以參與人類歷史上曾出現的文明，由史前時代開始，收集資源、發展科技，將文明推進至現代。



《文明》成功之處在於讓玩家專注於發展及創造，遊戲提供自由度讓玩家建立目標，不管是發展科技、打造世界奇觀、和鄰國開戰。

+ 1

《文明》的遊戲設計師席德．梅爾（Sid Meier）是深得民心的創作者，他在回憶錄《創造文明的人》分享創作訣竅與心路歷程，由最初接觸電子遊戲世界的啟發，到往後三十多年的設計生涯，以及如何將成功與挫折都貫注於《文明》。

近年有部份地區限制改編國家歷史的遊戲，認為是對歷史的扭曲和篡改，自此不少遊戲商將部份改編角色下架。容許玩家自行重寫歷史的《文明》自然引起不少批評，有學者認為《文明》美化帝國霸權，亦有玩家不滿遊戲漠視奴隸制度，對此，席德採取謙虛與開放的態度，聆聽繼而改善，例如隨着系列的發展，打破西方角度的思維，讓美洲、亞洲、非洲等地的文明取得平衡，促使《文明》系列成為多元的歷史遊樂場。

席德的作品啟發無數玩家，鼓勵他們探索知識。世界永遠有許多尚待發掘的趣味，人生就像《文明》遊戲當中的民族，不斷探索世間新奇事物，一直思考、進化，以及進步……

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《《創造文明的人》：玩電腦遊戲真的只有玩物喪志？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。