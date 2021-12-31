「新三從四德」｜感情生活五光十色的頂級智狼

有說：「世間如果有君子，名字一定叫胡適。」楊志剛在《群芳譜中的頂級智狼》一文卻對這位一代文人有截然不同的評價：「胡適在情人眼裏，是惹人憐愛的窩囊；在群芳譜裏，是第一智狼。」



楊志剛認為，漢奸文人胡蘭成玩弄女性玩得下流卻有高度、無賴而又有哲理；相比之下，文壇大師胡適對女性的窩囊，卻讓小男人都嗤之以鼻。胡適是新文化運動旗手，鼓吹自由戀愛自由婚姻，最終他卻選擇了盲婚啞嫁的伴侶。婚後胡適執行其原創的「新三從四德」；新三從是太太出門要跟從、命令要服從、錯了要盲從；新四德是太太化妝要等得、生日要記得、打罵要忍得、花錢要捨得。作者指出，渣男有渣男的詭計，君子亦有君子的謀略。胡適口中掛着新三從四德，但感情生活卻五光十色。

作者分析胡適對付情人的手法，發現有一個共同點：每當感情難以為繼，他便痛苦萬狀地以犧牲自我幸福的姿態勸告情人和別人結婚，讓他獨自承受痛苦，甚至親自作媒。作者直指，窩囊背後是頂級智狼的謀略。誠如胡適寫下的名句：「寧願不自由，也就自由了。」

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《群芳譜中的頂級智狼》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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