周報獨家精選｜「港人治港」真正的存在意義是什麼？

香港邁向回歸第25個年頭，「一國兩制」仍然成功運行，但「港人治港」正面臨極大挑戰，因為很多人缺乏「當家作主」的自覺，只着重「香港人選出香港人管治香港」的表現形式，沒有昇華至「香港人治理好香港」的實質內涵。顯而易見的例子是，國務院新聞辦公室上周一（12月20日）發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書後，很多治港精英嘴裏表示歡迎和支持，心裏則在嘀咕「中央到底是什麼意思？香港怎樣才能落實『雙普選』？何時才會有『路線圖』？」但卻沒有人具備足夠的擔當和信心，敢於站出來引領香港人重新振作——其實白皮書講得相當清楚，只要香港破除民主迷思、提升治理效能，就能重塑「港人治港」，就有底氣「重啟政改」，就可實踐香港特色民主發展！



撇開「一國兩制」方針不說，根據內地從上而下的治理手法，當頂層設計了目標和路徑，各個部委和地方政府就會積極承擔治理責任、據此制定執行方案、努力朝着目標邁進，而不是把自己最應該回答的問題拋給中央政府；在「一國兩制」之下，就更加允許香港特區自行制定具體政策，我們的行政機構和立法機關甚至因而擁有更大的彈性和空間，如果連「具體怎樣做」也要中央官員代勞，那實在有負「港人治港」……

詳細分析請閱讀第297期《香港01》電子周報的系列報道：

積極重塑「港人治港」 就有底氣「重啟政改」

香港民主白皮書兩大潛在關鍵詞：中國共產黨、雙普選

香港邁向回歸第25個年頭，「一國兩制」仍然成功運行，但「港人治港」正面臨極大挑戰，因為很多人缺乏「當家作主」的自覺，只着重「香港人選出香港人管治香港」的表現形式，沒有昇華至「香港人治理好香港」的實質內涵。（資料圖片）

「可持續發展」全球有責 保育政策不彰釀生態災難

亙古之初，人類生存在一片「荒蕪」，而這片「荒蕪」是其他物種賴以生存的自然環境。當人類不斷進化及繁衍，他們所佔的生存空間愈來愈多，甚至對原生自然環境造成破壞，氣候危機、瀕危生態漸趨嚴重。自然環境對於人類的生存而言是一個很重要的元素，如果人類希望繼續在地球生活、繁衍，便有責任與其他物種及自然環境共生，令人類及地球能夠「可持續發展」。那麼，在「寸金尺土」的香港，政府又如何保護香港的生態環境？

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1980年至2000年間，地球失去了一億公頃熱帶森林，以及僅剩13%的濕地。（美聯社）

民生矛盾要解決 政改問題不避難

立法會選舉塵埃落定，地區直選、功能組別和選委會界別三大板塊，選出合共90名議員。大部份當選者均說，進入立法會要聚焦解決深層次矛盾，包括房屋、貧窮、醫療等問題。深層次矛盾困擾香港社會多年，固然要立即着手處理，但一些政治問題如雙普選亦纏擾多時，在落實「愛國者治港」後，新一屆議會能否把握機會，推動政改？

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在立法會選舉翌日，國務院新聞辦發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，總結香港民主發展的歷程。

廣州砍樹風波：烏紗帽落地背後的故事

「有樹，城市才有浪漫；有樹，城市方有生機。樹是一個城市生態系統裏，最不可缺的一環。可惜這個道理，有些廣州領導不太懂，否則就不會亂砍榕樹了。」在一篇12月份的網絡文章中，作者如此總結這一年多來廣州的砍樹風波。

一年來，廣東省會廣州市官方力推城市綠化更新，欲以影響交通等理由遷移或砍伐市內數千棵大榕樹，觸發極大爭議，甚至引起中共最高領導層的震怒。最終，這次事件導致了廣州市黨政主官雙雙離職，另外十名官員受處分。風波雖已過去，大榕樹被保留了下來，但追問卻不能就此結束。需要追問的是政府決策何以如此任性妄為，在這背後又是什麼使然。

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廣州砍樹事件驚動習近平，導致官員丟掉烏紗帽。（資料圖片）

Omicron漸成主流 抗疫短板已屢見不鮮

在南非通報世界衞生組織（WHO）Omicron變種的一個月後，該病毒株在丹麥、葡萄牙、英國、美國等歐美國家已迅速成為新增確診案例的主流，其流行全球已變成一個時間問題。在美國，截 至12月18日的一個星期內，該變種已佔其新增確診案例的73%，比此前一周的數字急增六倍。

隨着時間的推演，以及Omicron從最先發現的南非傳遍多國，我們正不斷加深對Omicron的認知。綜合英國、南非等國最新的研究結果來看，Omicron傳染能力雖高，但其致病率似乎不如流行全球的Delta。英國政府上周的一項研究顯示Omicron感染者的住院率比Delta患者低50至70%。

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