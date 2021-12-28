騰訊派息式減持京東 互聯網巨頭過冬良策

上周四（12月23日）早間，騰訊控股（0700）公告稱，以實物分派京東集團（9618）股份的方式宣派中期股息，股東每持有21份騰訊股票，將獲得1股京東集團A類普通股，總計派發股票4.57億股，市場價值約為1,200億港元。



此次派發後，騰訊控股對京東集團的持股比例將由16.9%降至2.3%，不再是京東的第一大股東，與此同時，騰訊總裁劉熾平也將退出京東集團董事會，雙方將繼續維持長期合作關係。

如果把騰訊和京東雙方的合作看成是一場八年婚姻，最終選擇分手的原因自然是出現了「小三」——拼多多。京東和拼多多同屬於騰訊系，但拼多多後來居上，在用户數上早已超越京東，讓騰訊與京東的關係不免產生罅隙。

拼多多後來居上，在用户數上超越京東，讓騰訊與京東的關係不免產生罅隙。（資料圖片）

另外，勝訊也是為了順應監管趨勢，向反壟斷機構示好，藉此減輕騰訊系面臨的反壟斷壓力，不排除騰訊未來還會繼續減持所投公司的股權，將資源集中於核心的主營業務。

騰訊開創的「派息式」減持手法，既可以完成瘦身，又節省了公司現金流，還充分尊重了股東的選擇權，穩定公司團隊，對於所投公司的影響也顯著降低，可以視為互聯網巨頭們的過冬良策，或將受到仿效。

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《騰訊京東八年聯姻終分手 網絡巨頭瘦身過冬》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。