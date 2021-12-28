勞工市場漸擺脫疫情陰霾 這三個職業卻深陷剝削困境

香港新冠疫情受控，今年冬至、聖誕市道較去年暢旺，食肆、街市人流不絕，有餐飲業代表指近日營業額追及疫情前的水平。另一好消息是，失業率及就業不足率持續回落，9至11月數字分別為4.1%及1.8%，基本已回到去年疫情初的狀況。



12月22日早上，兩名工人在赤鱲角機場島的污水井工作，懷疑吸入沼氣昏迷，送院不治，地面三名同僚亦需送院。（楊嘉朗攝）

表面上，勞工市場漸入佳境，但只要稍為留意工作實況，不難發現勞動者仍在掙扎求存。以建造業為例，工業傷亡一宗也嫌多，何況是同類個案在個多月內接連發生。上周三（22日）兩名工人在赤鱲角機場島的污水井工作，懷疑吸入沼氣昏迷，送院不治，地面三名同僚亦需送院。而在上月18日，四名工人在小蠔灣污水處理廠更換沙井地底喉管時跌進污水，一死三傷。

涉兩宗意外的工人同被指欠缺基本安全裝備。赤鱲角事故的承辦商並未否認工人工作時只佩戴外科手術口罩，消防人員在小蠔灣事故中發現傷者或未有佩戴安全帶，勞工處事後也表示該事故「懷疑未有做足與密閉空間工作相關的安全措施」，可見兩案皆反映承建商為工人提供的保障馬虎……

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《外判自僱同遭剝削 勞動者疫下苦撐》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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