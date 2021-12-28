廣州斬樹風波引發官場大地震 連習近平也震怒狠批

廣州去年12月展開「道路綠化品質提升」、「城市公園改造提升」等工程，並擬砍伐多棵榕樹，當中不乏樹齡數百年的老樹，消息一出引起爭議。然而，面對多媒體與民間的反對聲音，市政府卻不為所動，更列出「榕樹四宗罪」，決定「以人民橋為中點，將東西兩側江兩邊的榕樹全部換掉」。最終，這次事件觸發中央高層震怒，更導致了廣州市黨政主官雙雙離職，另外十名官員受處分。



經歷廣州砍樹風波後，現年僅56歲的中紀委委員張碩輔幾乎可以確定「斷送」了政治前途，提前退居「二線」。而稍早前，12月12日，廣東省通報廣州市大規模遷移砍伐城市樹木問題的領導幹部大會，廣州市委副書記羅冀京、時任廣州分管城市規劃和自然資源局的副市長林道平在內十人被問責處理，其中林道平本人等五人更是被免職了事。

紀委出身的張碩輔主政廣州時，被認為前途無量，而砍樹事件疑似成為他的滑鐵盧。（中紀委官網）

隨後，廣州新任市委書記林克慶亦召集會議，「就砍樹問題向全市父老鄉親表示深深歉意」，將進行「深入反思、深刻檢討」。至此，這場為期一年，導致整個廣州官方發生如此大震動的砍樹鬧劇算是落下帷幕。

此前，有報道稱，此事發生後被人捅到中南海，在福建任職期間頗為鼓勵保護榕樹的習近平獲悉後，痛批盲目的砍樹行為……

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《廣州砍樹風波：烏紗帽落地背後的故事》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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