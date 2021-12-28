土耳其經濟瀕臨崩潰 埃爾多安手牌已見底？

貨幣貶值，一年貶值超50%；股市崩盤，連續四個交易日觸發熔斷；物價暴漲，11月CPI和PPI按年增長21%和55%，創下了近20年來的新高；房價今年暴漲近30%，漲幅全球第一……這些都讓土耳其這個傳說中的浪漫國度陷入水深火熱之中。當地時間上周一（12月20日），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）還推出了一個令人震驚的政策——政府出資補償貶值損失。



里拉危機、債務危機、通脹危機，都讓土耳其在鋼絲上搖擺。一直以來，土耳其的發展道路是以高通脹、高外債、高經常賬户逆差為代價換取經濟增長，而「三高」也正是其經濟的脆弱性所在。

12月20日，土耳其總統埃爾多安宣布由政府出資補償貨幣貶值損失。（美聯社）

通脹是土耳其經濟的沉痾頑疾。二十世紀九十年代，土耳其的通貨膨脹率一度達104%，2001年通脹率高達40%。2003到2020年間，土耳其的廣義貨幣（M2）增加超20倍，通脹率常年維持在10%左右的高位。在疫情之後，通脹火速上竄，11月CPI和PPI按年增長21%和55%，創下了近20年來的新高。

物價上漲重創土耳其普通民眾的生活。而今年里拉貶值了一半，相當於購買力削減了一半……

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《土耳其危機 根源不在於逆向降息》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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