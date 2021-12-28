拜登政府明年中期選舉必敗？ 黨友倒戈或成最後一根稻草

「重建更美好未來」（Build Back Better，下稱「BBB」）法案是拜登政府施政的集大成之作，內容從環保政策、免費學前教育、子女稅收抵免到降低藥價等無所不包，今年8月剛推出之時價格高達3.5萬億美元之巨，引來共和黨人集體抵制。對此，民主黨本打算通過預算協調程序在參院繞過共和黨拉布，集本黨50參議員之力闖關。

不過，西維珍尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）12月19日在《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）上信誓旦旦地表示反對法案，使得民主黨在參議院缺少了必不可少的關鍵一票，也使該黨以該法案作為聖誕節禮物的願望驟然破碎。



美國民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）拒絕支持拜登標誌性的「重建更美好未來」法案。（美聯社）

BBB法案未能在聖誕節前闖關成功，也給拜登政府愁雲慘淡的過去幾個月更添陰霾。自從美軍8月倉皇撤出阿富汗以來，拜登政府的民調就急轉直下，如今在通脹居高不下、疫情捲土重來、標誌性法案延宕等諸多負面因素疊加之下，拜登的淨支持率已經跌至-8個百分點左右。

如果BBB法案最終闖關失敗，或是大幅縮減為僅包含免費學前教育和擴大版奧巴馬醫保等黨內僅有的共識部份，那麼拜登政府明年中期選舉幾乎面臨一場必敗之戰……

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