從龍尾灘生態災難 看香港保育有多「離地」

大埔龍尾灘本是一個極具生態價值的泥灘，曾錄得管海馬、海龍、斑砂海星、海牛等逾400種海洋物種，而且是一個距離汀角具特殊科學價值地點（Site of Special Scientific Interest，SSSI）十分鄰近的地方，但現時卻成為一個供市民游泳的泳灘。龍尾灘變成泳灘的過程十分弔詭，先是由大埔區議會以「大埔缺乏泳灘」為由，倡議興建龍尾人工泳灘。



及後，時任特首曾蔭權將計劃納入2005-2006年度《施政報告》中的25項優先展開市政工程之一。當民政事務局於2012年向立法會申請撥款，正式動工興建人工沙灘，便開始引起社會各界關注以及反對，侯智恒也是其中一員，「大學有不少成員都表示這個灘並不適合做泳灘，為什麼要強行在泥灘上興建泳灘？我真的不明白為什麼政府如此堅決，根本是違反生態理論。」

龍尾泳灘開幕後出現嚴重的生態危機——部份被搬遷的海洋生物回流龍尾灘，每逢泳灘潮退時，便出現滿地海膽的情況。（資料圖片 / 夏家朗攝）

「可持續發展」（sustainable development）的概念最早於上世紀五、六十年代出現，人類開始意識到經濟增長、城市化對環境造成巨大壓力，對於國家的發展模式感質疑。事實上，保護自然環境是每一個國家、每一個城市、每一個人類需要負上的責任，一個城市未必能逆轉現時的劣勢，但如果每個城市、國家都能夠就環境保育推行一些政策，造成的影響或許足以化解生態危機。環境保育有一句口號，「think global, act local」（國際思維，本土行動），每一個本地行動所影響的都是國際性，那麼香港在環境保育方面，又有何行動呢？它屬於建設的一群，還是破壞的一群？

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