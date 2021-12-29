俄烏徘徊於戰爭邊緣　或為普京創造談判空間

踏入聖誕與新年的節慶時節，烏克蘭與俄羅斯邊境的緊張局面依然未解，雙方陳兵以十萬計，西方國家擔心俄國會進行冬季進攻，製造既定事實，俄方則指烏國意圖重奪烏東分離主義者控制的頓巴斯地區（Donbass）。俄國總統普京上周雖首次提到採取軍事行動的可能，卻指美俄雙方會在來年1月就烏克蘭問題會談，以保障莫斯科不受來自北約的存亡威脅，美方官員亦指1月會議將討論更廣大的議程。



從12月13日的衛星圖片可見，俄羅斯在克里米亞部署軍隊。（美聯社）

12月21日，普京在一場面對軍方領袖的演講上，指摘北約東擴對俄羅斯構成威脅，甚至提到如果美國將「超音速導彈系統」設置在烏克蘭，莫斯科將在其五分鐘射程之內。普京聲言，為求區內和平，俄國「要求長期且有法律約束力的承諾」去解除北約對俄國的威脅。

普京稱，「如果我們的西方共事者（按：指西方國家）繼續他們明顯的挑釁路線，我們將會採取合適的軍事技術對應行動（military-technical reciprocal measures），對他們不友善的步伐作出強硬回應。」這是普京在此次陳兵俄烏邊境後首次對潛在軍事衝突的提示。

在俄國媒體大張旗鼓報道北約威脅之際，普京上周三（23日）在其年度記者會上要求北約「即時」回應，更反問：「如果導彈放在加拿大或墨西哥，美國人會有何反應？」強硬言詞的背後，卻是一個調整甚至扭轉俄國與北約緊張關係的機會......

詳細分析請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《烏克蘭危機是俄羅斯與北約破局之端》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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