佳節遇疫境｜政客為贏民心　歐洲疫情升溫？

世界各國都對Omicron抱持嚴陣以待的態度，然而，歐洲多國卻未有從兩年間的抗疫經驗中汲取教訓。近月美國疫情再度升溫，紐約出現市民排隊數小時等候檢測的情況，快速測試包頓成搶手貨，當地多家連鎖藥房更實施限購令。總統拜登眼見情勢危急才急忙宣布購買五億個家用快測包，下月起免費寄予市民。
不少歐洲國家都希望讓民眾歡度聖誕，然後再收緊管制，例如葡萄牙的酒吧在12月26日才實施關門令、芬蘭的餐廳延至28日實行晚市停業令、德國在28日才開始限制私人聚會人數至十人，疫情升勢較嚴重的英國也拒絕在聖誕前進一步收緊管制措施。
政治考量依然是實施抗疫政策的一大阻礙。在美國，總統拜登的部份強制疫苗接種令已為法院所擋，來年更將變成中期選舉共和黨的宣傳主題之一，有論者認為在此等政治形勢下，拜登已不敢推行被視為限制個人自由的抗疫措施，因此「擴大免費檢測」成為針對疫情的最主要政策。
在英國，醜聞纏身的首相約翰遜則不得不照顧保守黨內反對抗疫管制的民情，以至黨內反對疫苗證書的近百位國會議員，最終不顧英國疫情嚴峻，決定不在聖誕節實施管制。在法國，明年初就要面對大選的馬克龍政府，面臨愈發右傾的民情，也不敢貿然加強抗疫管制。疫情爆發兩年、民眾長期禁足留家，對尋求連任的政客是否弊多於利？
詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《Omicron漸成主流 抗疫短板已屢見不鮮》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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