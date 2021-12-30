外圍風高浪急　香港金融業發展仍然樂觀？

金融服務業毫無疑問是當下香港經濟最大的支柱，即使過去幾年歷經中美貿易戰及疫情等全球性不可控的危機，香港金融業仍然表現不俗。2020年疫情肆虐下，金融服務業的增加價值錄得5,980億港元，佔香港整體本地生產總值（GDP）的23.3%，同比增加2.9%，是該年唯一有增長的四大支柱行業。不過，本港金融業雖然在疫情中仍能保持增長的韌性，同時也受惠於作為中國對外開放大門戶這一得天獨厚的優勢，但近年來國內以至國際環境的變化，卻為行業未來的發展帶來不少挑戰。



以過去十年計，金融服務業的平均年增長達7.7%，遠高於香港平均GDP增長的4%。（梁鵬威攝）

今年初，在各種利好因素之下，香港金融市場迎來了「開門紅」，股票市場表現尤佳。2月，恒生指數曾經升至31,183點的高位，創下自貿易戰爆發以來的高位；去年才剛推出的恒生科技指數亦自新年起大升31.3%，創下11,001點的歷史高位。

不過，自3月起，港股卻拾級而下，恒生指數自今年初至近日最低位下跌7,000多點，恒生科技指數更自2月高位接近腰斬，使得香港成為全球主要金融市場中表現最差之一。

港股低迷，主要受外圍因素影響。一方面，美國通脹近幾個月屢屢刷新近年紀錄，11月綜合消費物價指數（CPI）數據已達6.8%，是自1982年以來最高水平。市場開始預期高通脹將會迫使美國聯儲局收緊貨幣政策，甚至提早進入加息周期，資本市場自然收縮。另一方面，內地今年強化各種監管措施，包括打擊平台經濟壟斷行為、平抑樓市炒風等，也對中港金融市場的投資帶來頗大的負面影響。而且，中美角力白熱化下，美國頻頻利用經濟手段制裁中資企業，包括進出口禁令以至投資禁令，國際投資者為了規避風險，投資在港上市中資企業的意願自然下降。

金融市場受到外在因素的影響一向較大，而且香港一來本身沒有巨大市場，得依靠國際資金，二來因為聯繫匯率而沒有完整的貨幣主權，香港在短期內可以應對問題的能力和工具相當有限。不過，短期的困境並不足以改變香港的優勢和地位......

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