大國博弈｜商湯、中芯接連遭打壓　中美軍工複合體較量浮面

近年中國軍事工業複合體一直被西方一些智庫界定為是「軍民融合」（military-civil integration）實踐模式，並推動西方政府針對及打擊其「異國採花，中華釀蜜」實踐方法。



12月10日，美國財政部宣布將商湯科技列入「中國軍工複合體企業」清單。（路透社）

「軍民融合」泛指一系列國家政策措施，讓民用部門（包括大學和科技企業）的科創能力能得以被發揮至改善國家軍事實力的程度。作為將解放軍現代化的政策方針基石，「軍民融合」改革被視為發展中國軍工複合體的必要手段。什麼是「異國採花，中華釀蜜」？2015年7月1日，內地《解放軍報》提出解放軍已採取「異國採花，中華釀蜜」實踐。一方面，解放軍派人到海外留學和進行研究。另一方面，解放軍在海外透過建立黨支部，提供可靠的組織保障，讓成員學成回國後能夠強軍和貢獻國家。

西方對中國的這些做法充滿戒心。今年初以來，英國政府情報部門據報已向近20所英國大學內近200名科學家和學者進行反間諜調查，涉及違反科技出口管制、知識產權及稅務條例等罪行。其中有十多所被查院校屬著名的「羅素大學聯盟」（Russell Group）。他們被指將高端國防軍用技術與中國人民解放軍的國防大學和相關軍事工業企業分享，令西方與中國之間的戰略距離收窄。另一邊廂，美國政府繼將中國人工智能巨頭商湯科技列入投資黑名單後，正在考慮對中國晶片製造商中芯國際實施更嚴厲制裁，以防中國獲取美國關鍵技術，並將其應用到國防軍用之上。

儘管商湯科技等中方企業對相關指控表示強烈反對，但美國政府似乎無意改變原先的判斷。這其實也反映出西方國家對中國軍工發展的敏感和敵意，也對後者未來的發展構成挑戰。那麼，當代中國軍工複合體到底是怎麼形成的？經歷了怎樣的演變階段？這些演變對中國未來發展有何啟示？

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詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《當代中國軍工複合體形成的歷史起源》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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