環評具獨立性及嚴謹 惟易忽略長遠生態發展？

政府於1998年制定《環境影響評估條例》（下稱環評條例），列明若有任何大型發展項目，如運輸基建、填海、工業設施等，均要就所導致的可預見環境影響及風險進行評估。然而，龍尾灘發展成人工沙灘一事，即使經過環評之後，還是漸變成生態災難，這是否代表環評制度出現問題？
香港教育大學科學與環境學系主任、「綠色力量」主席曾寶強曾經擔任環諮會成員，他認為審批環評報告有十分嚴謹的步驟。香港大學生物科學學院首席講師侯智恒同樣曾擔任環諮會成員，他亦印證了曾寶強的說法。
不過，即使環諮會擁有毋庸置疑的獨立性，卻不代表環評不會「計漏數」。就龍尾灘一事，侯智恒認為沒有預計生物會「recolonize」（再度移回）龍尾灘，這是各方「睇漏眼」，至於沒有預計到泳客會做出「飛海星」行為，也確實是環評的問題，「它沒有預計到operational stage（運行階段）對環境有什麼影響，泳客滋擾海洋生物，其實對於生態而言是一種operational impact（運行性影響），是不是應該要去處理？」
事實上，外界就環評制度曾提出不少質疑，龍尾灘一事更加引證了環評制度的不足之處。龍尾灘的環評報告一直被質疑統計失誤……
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詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《環評制度三大缺失：計漏數、過於制度化、缺乏原則性討論》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
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