破壞環境後種樹補償 是自欺欺人還是「做完就算」？

前特首梁振英於2017年提出在郊野公園邊陲這類「低生態價值」的地區興建房屋；現任特首林鄭月娥更稱：「當數以千計兒童居住環境惡劣，是否仍然不可以在維港以外填海、不可以探討使用郊野公園邊陲地帶？」這種說法可見政府依然將保育與發展站在對立面，完全與「可持續發展」的理念相違背。



生態環境補償（生境補償），是通過在其他地方造林或恢復退化的土地，以抵銷或中和城市新發展所造成的物種棲息地和生物多樣性的損害，是一種「無淨損失」的政策，例如香港濕地公園也是其中一個生境補償區，用以彌補后海灣地區因天水圍新市鎮發展而失去的生境。侯智恒指出，生境補償對於保育是否有效，多半基於需要補償的生境範圍、生境的類種及長遠管理的資源是否足夠，但他也坦言香港的生境補償並不完善。

侯智恒批評，政府只向他表示生境補償計劃成功，一直不願意進行研究及提供數據，做法十分「不科學」。（盧翊銘攝）

可是，侯智恒批評，政府只向他表示計劃成功，一直不願意進行研究及提供數據，做法十分「不科學」。樹木種植為侯智恒的本科研究項目，他明白種植樹木的困難程度頗高，但政府的樹木種植合約只有三年，最多只有六年，「他們覺得林木會自動在三年內長成，當然不是這樣，如果他們認為（樹林）不用管理便可以成林，這個想法與倒錢落海沒有分別。」

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