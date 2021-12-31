落成量不達標 空置情況被低估 香港私樓市場怎麼了？

早前我們曾討論《長遠房屋策略》（下稱《長策》）的公營房屋十年供應目標，因為當局將後續估算下調、實績不及預期等緣故，所以無法真正當成「達標」。不過，《長策》其實也為私營房屋供應量設定目標，但因政府當局在發展公營房屋的角色遠遠大於私營房屋，故坊間討論的時候往往將焦點放於前者而較忽略後者。



儘管《長策》目標數字有所調低，可是本港私樓供應的緊張程度恐怕根本不比公營房屋低。今年3月，立法會秘書處發表《自置居所對香港社會經濟的影響》研究簡報，指出《長策》未來的十年期私營房屋建屋目標是年均1.29萬個單位，「甚且低於過去10年約13,500個單位的實際年均建屋量，可見供應仍然緊絀。」團結香港基金在4月亦發表了《只爭朝夕，解土地「三低」死結；雷厲風行，破供應「乾涸」困局》土地房屋政策報告，預計「在2026年至2030年間，每年平均僅將有12,000個單位落成，比2021年至2025年年均15,000個單位少兩成，也比《長策》的年均目標12,900個單位少。」

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