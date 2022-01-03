周報獨家精選｜五十年不變邁進下半場 糾結過去不如把握將來

踏入2022年，香港即將迎來主權回歸第25個年頭，正式步入《基本法》所許諾「五十年不變」的中期階段。過去三年絕對是「一國兩制」的關鍵節點，從被視為反中亂港的修例風波，到止暴制亂的《港區國安法》，再到由亂及治的「愛國者治港」和「完善選舉制度」——正值時代變遷的大開大合，歷經政治秩序的大破大立，難免觸使人心的大起大落。



有人躊躇滿志，更多人灰心喪氣，但無論如何，日子仍要繼續，與其糾結回不去的過去，倒不如思考如何參與可把握的將來——所謂「凡益之道，與時偕行」，只有積極看待甚至主動推動「變化」，事情才有可能「變好」；也只有重新做好「港人治港」，以有效的「治理」解決社會問題、以優質的「民主」發揮香港特色、以進步的「資本主義」引領世界前行，使得香港真正成為國家對外宣揚「和而不同」、「兼容並蓄」等政治理念的成功案例，才可重建中央和香港之間的政治互信，讓「一國兩制」保持體制活力和創造空間！

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新年前夕，國家主席習近平透過中央廣播電視台和互聯網發表2022年新年賀詞。（新華社）

新一屆立法會要以表現吸納全社會支持

本周一（1月3日），90名候任立法會議員將完成宣誓程序，正式組成新一屆的香港特區立法機關。自今次換屆選舉開始接受提名以來，甚至早在中央出手改變香港選舉制度的時候，這一屆的立法會就注定會被社會一部份人「看輕」。這既因為泛民主派已告別議會路線，選舉結果未如想像中「五光十色」，香港社會的氣氛在這一年更是出現了翻天覆地的變化，從立法會選舉的低投票率就可見一斑。

社會在政治上變得平靜，卻不代表各種對於現狀的不滿會倏地消聲匿迹；議會由某種聲音主導，也不代表議會不用顧全包括其他人在內的整體利益。

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新一屆立法會議員需用實際表現吸納全社會支持。（中新社）

護童變虐童 社福機構、社署難辭其咎

香港保護兒童會轄下的童樂居被揭職員涉嫌虐待或疏忽照顧兒童，直至上月底有六名職員被起訴，受虐兒童至少有20名。醜聞持續多時竟未被揭發，反映員工之間互相袒護，會方的監督和管理失職，而社會福利署的監督亦見疏漏。事件亦證明政府就「沒有保護罪」立法有其必要。

醜聞引起社會譁然，一是因為虐兒個案發生於保護兒童的院舍，而院舍所屬社會服務機構是「老字號」，深得外界信賴。二是據法庭透露，虐兒自今年11月初開始，竟靠街坊告知院長才被公諸於世。而院長和警方只憑翻查閉路電視便覺得不妥，反映事件應不難覺察。

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香港保護兒童會位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員涉嫌虐待嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

新時代的大國三角關係

自尼克遜訪華成功促成中美聯手對抗蘇聯並最終改變了國際局勢以來，大國之間的聯手與對峙便一直是國際關係界的關注重點。而美國學界、政界普遍認爲自冷戰最初開始以來，中美蘇（俄）之間的三角關係互動也一直是兩方聯結去應對另一方。拜登上台之後一直在推動其聯盟政策，却由於一邊與俄羅斯的價值觀及較多具體議題上的衝突，另一邊因爲擔心中國迅速崛起超越自己而要與中國競爭，同時將中俄放在了對立面。中俄兩國面對這樣的局勢也順水推舟，鞏固了雙邊關係不說，還大有聯起手來應對美國之勢。就連美國情報界的「2040全球趨勢報告」（Global Trends 2040）也預測中俄在未來很可能長期保持一致。那麽，在這個新時代，中美俄三個大國的關係究竟會如何繼續發展下去呢？各方又都有何種思考與策略呢？

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華盛頓政策圈當前普遍認爲俄羅斯是西方短期的對手，而中國則是長期的威脅。（Getty Images）

過渡性房屋四年崎嶇路 參與機構：可以救人一命

渡性房屋拋出不少建議，由最初改建舊樓單位的「社會房屋共享計劃」，直到興建預製組合屋、改建校舍、甚至租用酒店或賓館單位等，過渡性房屋數年內百花齊放。

總結過去四年，過渡性房屋單位數目愈來愈多，成為不少基層等上樓的曙光。不過，非政府機構（NGO）作為營運團體，為解決房屋問題而努力時，亦承認遇到不少難關，例如政府資助額有限、租期太短、專業知識不足等。雖然挑戰重重，仍有NGO坦言，有基層在過渡屋中重獲重生，甚至打消輕生念頭，該份使命感難以言喻，「我們做的事，真的可以救人一命。」

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公屋輪候時間長，過渡性房屋成為基層的喘息空間。（鄭子峰攝）

Omicron與第四針的啟示 是時候研發通用疫苗了？

隨着新冠肺炎病毒（SARS-Cov-2）變種Omicron極速擴散，近日全球多地確診人數劇增。除了在節慶期間也要再度收緊社交距離措施外，不少國家都已加緊接種第三劑疫苗來應對，上周以色列更已率先開始打第四針。然而，當我們已經可以預期在Omicron之後會出現更多變種，隨時一次又一次接種加強劑，是否應該開始着手研發新冠肺炎的通用疫苗？

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因應Omicron變種肆虐，去年12月31日起，以色列讓高危人士接種第四劑疫苗。（路透社）

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