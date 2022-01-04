「國家隊」參與螞蟻增資　阿里巴巴拐點已至？

螞蟻集團自2020年上市失敗後，持續整改配合內地監管要求，集團旗下重慶螞蟻消費金融有限公司（簡稱螞蟻消金）日前訂立一項220億元（人民幣‧下同）的增資協議，將註冊資本大幅擴至300億元，一舉成為中國註冊規模最大的消費金融公司。



螞蟻消金在2021年6月3日正式掛牌，大股東為螞蟻集團，註冊資本80億元，這家公司成立與螞蟻集團金融業務整改息息相關，主要負責承接規模過萬億的「花唄」、「借唄」的消費貸業務。截至2020年6月，「花唄」、「借唄」的信貸規模就高達1.7萬億元。作為螞蟻集團最賺錢的業務之一，「花唄」、「借唄」原本由兩家註冊在重慶的小貸公司運營，被不少業內人士質疑其槓桿率太高。

從監管來說，中國對於消費金融公司的資本充足率要求是不低於10%，槓桿最高是10倍，這也就意味着，註冊資本80億元的螞蟻消金很難滿足要求，增資擴股也就變成唯一選擇。

「花唄」、「借唄」一直是螞蟻集團最賺錢的業務之一。（視覺中國）

參與本次增資擴股的共有六家企業，當中屬金融央企中國信達（1359）的進場最受關注。根據公告，中國信達將出資60億元。除了中國信達，重慶國資委實控的渝富資本以及另一家資產管理公司中國華融也將參入。

增資完成後，螞蟻消金的股東持股比例發生變化，母公司螞蟻集團持股比例不變，仍為50%，中國信達連同其附屬公司南洋商業銀行將合計持有螞蟻消金24.003%股份權益，從而躍升為第二大股東；第三大股東舜宇光學持股比例為6%，其餘股東持股均在5%以內。

「國家隊」的入場，是否有助螞蟻集團將重啟上市之路？這對阿里巴巴（9988）又意味着什麼？

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《螞蟻消金增資落定 金融央企躋身第二大股東》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。